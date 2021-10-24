BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Osmaniye İl Kongresinde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim safımız ve tarafımız bellidir. Biz Pkk'nın siyasi uzantısının olduğu tarafta, ister aşikar olsun, ister gizli kapaklı olsun, yer almayız. Biz şehit kanları ellerinde olanlarla tokalaşmayız, çünkü bizim şehitlerimize hürmetimiz, saygımız var. Biz iktidara gelmek için, bir belediye kazanmak için PKK'nın siyasi uzantılarının desteğini de istemeyiz." dedi.

Destici, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 1982 anayasasının değişmesi gerektiğine inandığını söyledi.

BBP olarak bu tür anayasa değişiklikleri gündeme geldiğinde destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanının 'gelin şu anayasayı değiştirelim yeni bir anayasa yapalım' teklifine de 'evet' dedik ve 'evet' demekle de kalmayıp, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), genel başkanına da, İYİ Parti'nin genel başkanına da, diğer partileri de ziyaret ederek onların da yeni bir anayasa çalışması yaparak bu darbe anayasasından kurtulmak için katkı vermelerini istedim. Hala daha bu isteğimizi devam ettiriyoruz. Biz istiyor ve arzu ediyoruz ki PKK'nın siyasi uzantısı ve şubesi hariç, diğer siyasi partilerimiz bir araya gelsin ve artık darbe anayasasından Türkiye kurtulsun istiyoruz. Onları niye ayırt ediyorum, çünkü hiçbir zaman Türkiye'nin ve Türk milletinin partisi olmadılar. PKK'nın uzantısılar ve bakın şimdi bazı siyasi partiler de CHP başta olmak üzere, onların desteğini kaybetmemek için, 'Kürt sorunu vardır' diye bir mesele ortaya atıyor. Kürtler bizim kardeşimiz, biz Türk, Türkmen, Çerkez, Boşnak, Abhaz, Alevi, Sünni, hiç bugüne kadar ayırt ettik mi siz buna şahitsiniz."

-"Bizim safımız ve tarafımız bellidir"

Destici, 40 il ve 60 ilçeyi ziyaret ettiğini dile getirerek, adaylarıyla Cumhur İttifakı içerisinde yer alacaklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim safımız ve tarafımız bellidir. Biz PKK'nın siyasi uzantısının olduğu tarafta, ister aşikar olsun, ister gizli kapaklı olsun, yer almayız. Biz şehit kanları ellerinde olanlarla tokalaşmayız çünkü bizim şehitlerimize hürmetimiz, saygımız var. Biz iktidara gelmek için, bir belediye kazanmak için PKK'nın siyasi uzantılarının desteğini de istemeyiz. Bizim onların olduğu safta olmamız mümkün değildir, bunu açık ve net söylüyorum. Kimse bize şunu anlatmasın, 'efendim bizim ittifakımızda HDP yok' yani çocuk kanmaz buna çocuk... Herkes biliyor, İstanbul seçimlerinde, Adana, Mersin, Antalya, burada nasıl kazandıklarını nasıl iş birliği yaptıklarını herkes biliyor."

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin Destici, şunları kaydetti:

"'Bu Selahattin Demirtaş, niye hapiste?' diyor bazıları, Kılıçdaroğlu diyor ki 'Demirtaş niye hapiste' diyor, Karamollaoğlu diyor ki 'hemen tahliye edilmesi lazım', aynısını Babacan söylüyor, Davutoğlu söylüyor, Akşener de sessiz kalıyor. Çünkü onun işi biraz daha zor yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Akşener dese ki 'efendim HDP terör örgütünün uzantısıdır' bu sefer gelecek oy var, ittifak hassasiyeti var, demese bu tarafta milliyetçi kesimden beklediği oylar var. Benim sözüm 'bırakılsın' veya 'tahliye edilsin' diyenleredir. 6-8 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla HDP örgütleri, PKK uzantıları, başta Diyarbakır olmak üzere, 30'a yakın vilayetimizde sokaklara dökülmedi mi, ayaklanmadılar mı? Başta Yasin Börü olmak üzere, 2'si polis, 37 insanımızı katletmediler mi, bunların 35 tanesi Kürt evladıydı. Bu Demirtaş'ın çağrısıyla olmadı mı? Meydanda, açık mitingde bebek katili İmralı canisi için 'biz onun heykelini dikeceğiz' demedi mi? Doğubayazıt mitinginde, 'burada özgür Kürdistan' yani 'PKK Kürdistanı kurulacak ve herkes de bunu görecek' demedi mi? Bunları diyen ve 37 kişinin canına kastedilmesinin azmettiricisi olan bir adam cezaevinde olmayacak da nerede olacak."