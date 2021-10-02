AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Giresun'da KYK yurdunda öğrencilerle buluştu Açıklaması

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kredi Yurtlar Kurumunda ciddi anlamda bir yerleştirme işlemini yapıyor, bir yandan da geçici sürede belediyelerimiz, valiliklerimiz bu yerleştirmeleri yapıyor. İnşallah önümüzdeki birkaç hafta içinde peyderpey bu mesele tamamen hallolmuş olacak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Giresun'a gelen Dağ, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Esma-Serhat Hatun Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle buluştu.

Dağ, yaptığı konuşmada, geçen yıl eğitimin on-line yapılması dolayısıyla yurtların boş olduğunu, bu yıl ise yeni bir döneme başlangıç yaptıklarını söyledi.

Yüz yüze eğitimin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunun geçen sene yaşananlardan görüldüğünü dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"Dünya, kritik bir süreçten, kritik bir dönemden geçiyor. Bu kritik dönemde hepimiz şu anda bu salonda mesafeli oturuyoruz, maskelerimizle oturuyoruz. Böyle bir süreçte ister istemez hayatımızın bazı bölümlerinden kısıtlamalarla yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu kısıtlamalar da insani anlamda birtakım fedakarlıklar yapmamız mecburiyetini ortaya koyuyor."

Dağ, böyle zor bir dönemde gençlerin ailelerinden ayrılarak üniversiteye gelmelerinin önemine işaret ederek, "Bunu da kıymetli buluyoruz. İnşallah başladığınız bu üniversite yolculuğu da neticeye erer. Üniversitede çok şeyler elde edeceksiniz." diye konuştu.

Her ilde üniversite ve yurtların olduğunu belirten Dağ, şöyle devam etti:

"Geçen sene Kovid nedeniyle okullar ve yurtlar kapalıydı. Bu sene de yeni öğrenciler gelince ilk başlangıçlarda Giresun için söz konusu olmasa da başka bölgelerde birtakım sıkıntılar, başlangıç açısından sıkıntı oldu ama bunu şu anda aşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kredi Yurtlar Kurumunda ciddi anlamda bir yerleştirme işlemini yapıyor, bir yandan da geçici sürede belediyelerimiz, valiliklerimiz bu yerleştirmeleri yapıyor. İnşallah önümüzdeki birkaç hafta içinde peyderpey bu mesele tamamen hallolmuş olacak."

Dağ, yurtlarda geçen yıl başvuru bulunmadığına, bu sene ise yeni gelişlerle biraz yığılma olduğuna dikkati çekerek, "Ama gördüğüm şu, biz yurt kapasitesini 700 bine yakın bir şekilde sağlayarak aslında gerçekten ciddi bir sorunu bugün itibarıyla daha beter, daha zor olabilecek bir sorunda ciddi bir mesafe katettik." diye konuştu.

Yurtlarla alakalı en zorlandıkları dönemin 2013-2014 döneminin başı olduğunu ifade eden Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakın siz o zaman yaşça da küçüktünüz, 2014'te bu FETÖ yurtları, insanlar FETÖ yurtlarından ayrıldılar ve bunlara bizim yurt bulmamız, yurt ayarlamamız gerekiyordu. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız, o dönemde yurt kapasitesini iki katı artırarak aslında o dönemde gerçekten ciddi bir sorun olabilecek konuyu yurt kapasitesini artırmak suretiyle çözüme kavuşturdu ve özellikle 2011'den bu yana yüzde 400-500 civarında yurt kapasitelerimiz artış gösterdi. Bugün itibarıyla özel yurtlarla beraber bir milyona yakın öğrencinin kalmasını sağlayacak yurt kapasitesi söz konusu. Bu da daha da tabii süreç içerisinde yapılarak devam edecek."

Dağ, konuşmasının ardından çeşitli illerden öğrenim görmek amacıyla kente gelen öğrencilerin sorularını yanıtladı.