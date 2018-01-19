Polislere Fetö'den Önce Hapis Sonra Tahliye

Polislere Fetö'den Önce Hapis Sonra Tahliye

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında yargılanan polisler 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılırken, 1 polis ise Pişmanlık Yasası’ndan yaralanarak 1 yıl 6 ay 22 gün ceza alıp cezası ertelendi.

Polislere Fetö'den Önce Hapis Sonra Tahliye

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında yargılanan polisler 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, 1 polis ise Pişmanlık Yasası'ndan yaralanarak 1 yıl 6 ay 22 gün ceza alıp cezası ertelendi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen FETÖ davasında Vezirköprü ilçesinde görev yapan polislerin bugün yargılanmaları sona erdi. Gazetecilerin duruşma salonuna alınmadığı davada tutuklu olarak yargılanan polisler Ali Ö. ve Rıza Y., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz olarak yargılanan polis memuru Fatih Bakır ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılıp cezası Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'na karar verilip ertelendi. - SAMSUN

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