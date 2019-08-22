Polis merkezi önündeki silahlı kavga kamerada

22.08.2019 11:04



ERZURUM'da, 'laf atma' nedeniyle polis merkezi önünde çıkan, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i polis memuru 5 kişinin yaralandığı, silahlı ve sopalı kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grubun sopalarla birbirine saldırdığı, tabancayla vurulan kişilerin yerde yattığı anlar yer aldı.

Olay, dün akşam, Horasan ilçesinde meydana geldi. Özdemir Kaya, Hasan Çayakar ve Baran Kan arasında, iddiaya göre, genç kıza laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar, birbirinden şikayetçi olmak için saat 22.00 sıralarında, Horasan Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Polis merkezinde barışan taraflar, şikayetçi olmaktan vazgeçti. Karakoldan çıkarken, kapıda bekleyen yakınlarının karışmasıyla taraflar arasında kavga, yeniden başladı. Tabancaların ateşlendiği kavgada, mermilerin isabet ettiği Yavuz Kaya ve Erol Kan, hayatını kaybetti. Tarafları ayırmaya çalışan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler ile Özdemir Kaya, Yalçın Kaya, Enes Kaya ve Yakup Ural ise yaralandı. Sağlık görevlileri, Üstünkardeşler'i Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralıları ise Horasan Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlçede, taraflar arasında yeni olay çıkmaması için güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, kavganın çıktığı karakol önünde uzun süre delil aradı. Kurşun ve kan izlerini tek tek numaralandıran olay yeri inceleme ekipleri, kamera kaydı da gerçekleştirdi. Yavuz Kaya ve Erol Kan'ın Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri devam ederken, karnı ve omzuna isabet eden kurşunlarla yaralanan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavga anının cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sopalarla polis merkezi önüne kavga eden iki grubun yerde yatan kişilere vurduğu anlar yer aldı. Tabanca ile ateş açılması sonucu 1 kişinin de vurularak, yere düştüğü, kameraya yansıdı. Önce sopa ile dövülen başka kişiye, yere düştükten sonra tabanca ile ateş edildiği anlar da kaydedildi.



Kaynak: DHA

- Erzurum