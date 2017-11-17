Polis Kızından, Duygulandıran Şiir

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü 42 yaşındaki Cüneyt Bilen'in 5. sınıf öğrencisi kızı 9 yaşındaki kızı Gamze Bilen'in babasına yazdığı şiir sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılıp, beğeniliyor.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen'in içinde bulunduğu otomobil, geçen 22 Temmuz'da Seydikemer'in Boğalar Mahallesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen '19'uncu Boğalar Yörük Türkmen Şenliği'nde giderken, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Kavşağı'nda bir midibüse yandan çarptı. Kazada ağır yaralanan Bilen'e, o sırada tesadüfen kavşakta bulunan 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Özel Letoon Hastanesi'nde götürülerek tedaviye alınan Bilen daha sonra ameliyat için Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Müdür Bilen, 5 saat süren ameliyatın ardından Ortopedi Servisi'ne alındı. Muğla'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından İzmir'deki Balçova Termal Tesisleri'nde fizik tedavisine devam eden Bilen'in 9 yaşındaki kızı Gamze Bilen, babasına olan hasreti ve sevgisini mısralara döktü.



Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki 75. Yıl Ortaokulu'nda eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Gamze'nin 'Vatan için canımız feda' başlıklı şiiri sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta çok sayıda kişi tarafından paylaşılıp, beğeniliyor.



'Vatan için canımız feda' isimli o şiir şöyle:



Ahhhh baba.../ Senin vatan aşkın.../ Benim sana olan aşkım... / Vatan için şayet benim kanım dökülecekse / Bilirim ki önüme geçersin / Arkana alırsın beni



saklarsın.../ Konuşurken farklı yollar da olabileceğini farkettirebilmek adına "bi de şöyle düşün" / dersin ya hep.../ Bi de şöyle düşün baba.../ Düşün ki öldün.../ Ahhhh baba.../ Öldün de bitti mi sandın? / Bitmez baba... Ne senin vatan aşkın / Ne benim sana olan aşkım / Gerekirse öl baba / Bilirim korkmazsın korkmayız... / Gerekirse ölelim baba / Vatan için canımız feda / Bu aşk bizi bozar mı baba?



Yorar mı / Üzer mi / Hayır baba / Aşkımız hiç bitmesin olur mu baba / Benim için yaşa, vatan için öl baba.



- Muğla