Polis emekli ikramiyesi ne kadar? 3600 ek gösterge nedir? Asgari ücret toplantısı başladı mı?

Asgari ücret toplantısı gerçekleşirken bir diğer konu da polis emekli ikramiyesi hakkında oldu. Peki, Polis emekli ikramiyesi ne kadar? 3600 ek gösterge nedir?

Asgari ücret toplantısının ilk oturumu 4 Aralık'ta gerçekleşmişti. Toplantıdan henüz net bir sonuç çıkmadığı için gözler ikinci toplantıya çevrildi. Peki, asgari ücret toplantısı saat kaçta başladı? Polis emekli ikramiyesi ne kadar?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı tamamlandı[Fotoğraf: AA (Arşiv)]ABONE OLAsgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri için ikinci kez toplandı. Toplantıda, işveren kesimini temsil eden TİSK heyeti görüşlerini sundu.

COVID-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen asgari ücret toplantısı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplandı.

Komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

Toplantıda TİSK heyeti görüşlerini paylaştı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları da ekonomik veri ve raporları sundu.

POLİS EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Polislerin emeklilik ikramiyesine ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ikramiyelerin yükseltildiğini ifade etti. Bakan Soylu; "Şimdi bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin TL emeklilik ikramiyesi alacaklar. Bizim amacımız bunu 500 bin liraya çıkartmaktır." ifadelerini kullandı.

Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM) Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Poliste Psikolojik Sağlamlık Semineri"ne katıldı.

Polis teşkilatının 15 Temmuz'dan sonra personel sayısının yetersizliğinden 12 saat çalışıp 12 saat dinlendiğini belirten Soylu, "Vatanını, devletini ve milletini seven, hain FETÖ'ye karşı yıllarca büyük bir mücadele içinde olmuş arkadaşlarımız, hangi birimde olurlarsa olsunlar bir tercih ortaya konularak özellikle terör gibi önemli birimlere nakledildiler. Böylece diğer birimlerde ciddi boşluklarımız söz konusu oldu. Bunu da vatandaşlarımıza hissettirmemeye çalıştık." diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE DİN GÖREVLİLERİ DE YARARLANACAK

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir.

Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.