Polatlı'da küçük işletmelerde hızlı destek programları eğitimi düzenlendi

SİNCAN, ANKARA (AA) - Polatlı Ticaret Odası (PTO) ve KOSGEB Sincan Şubesi iş birliğiyle Kovid-19'la mücadele kapsamında mikro ve küçük işletmelerde hızlı destek programları eğitimi verildi.

Çevrim içi gerçekleştirilen eğitimde konuşan PTO Başkanı Ulvi Sakarya, üyelerinin salgın sürecini en az zararla atlatması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında çevrim içi toplantılara yöneldiklerini belirten Sakarya, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen salgın sürecinden olumsuz etkilenen sektörlerin sıkıntılarının giderilerek bir an önce ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında bizde oda olarak çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Polatlı'mızın ve ülkemizin ekonomik buhrandan çıkması için elimizden gelen tüm çabayı göstermekteyiz. Çalışmalarımızı belli program dahilinde yıl boyunca sürdüreceğiz."

Türkiye ve Polatlı'nın kalkınması için yürüttükleri çalışmalara üyelerinin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Sakarya, 14 Ocak'ta "Hedef Pazarlarda Ticari İstihbarat ve Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi" gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Çevrim içi eğitimi KOSGEB Sincan Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Burçak Ulusoy verdi.

AA / Ali Tuna - Ekonomi Haberleri

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