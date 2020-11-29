Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı

29.11.2020 09:46 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:55

Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı Gaziantep'te plakasız araçla yol keserek tabancayla yağma yapan 2 şahıs tutuklandı.

Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te plakasız araçla yol keserek tabancayla yağma yapan 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Başpınar Organize Sanayi Bölgesi, Celal Doğan Bulvarı ile Mehmet Batallı Bulvarı civarlarında 23 ve 25 Kasım tarihlerinde plakasız araçla yol kesip yağma yapılmasıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yağma yapan 2 şahsı tespit etti. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şahısların kimliğini tespit etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! 'Vaka sayıları tahminden fazla artabilir'
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! "Vaka sayıları tahminden fazla artabilir"
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldıkları adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlıların plakasız kiralık araçla yol keserek önlerini kestikleri araçtaki vatandaşları tabancayla tehdit ettikleri, araçların camını tabancayla kırdıkları öğrenildi.

Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı
Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı
Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı
Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Park halindeki araçtan hırsızlık yapan motosikletli şahıslar bekçiler tarafından yakalandı
Park halindeki araçtan hırsızlık yapan motosikletli şahıslar bekçiler tarafından yakalandı
Terör propagandası yapan 2 şahsa ceza
Terör propagandası yapan 2 şahsa ceza
Amasya'da hafif ticari iki araç kaza yaptı: 2 yaralı
Amasya'da hafif ticari iki araç kaza yaptı: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Garo Paylan Halife Hafter Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Hande Erçel İrem Derici Gonca Vuslateri
Spor Falcao Ozan Tufan Okan Buruk Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Bursa İsrail Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 09:55:17. #1.14#
title