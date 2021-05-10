Plaj voleybolunda şampiyon Türkiye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Plaj voleybolunda şampiyon Türkiye

Plaj voleybolunda şampiyon Türkiye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmir'de düzenlenen CEV Continental Cup Plaj Voleybolu Turnuvasında Türkiye Erkek Milli Takımı, final maçında Letonya'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İzmir'de düzenlenen CEV Continental Cup Plaj Voleybolu Turnuvasında Türkiye Erkek Milli Takımı, final maçında Letonya'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Voleybol Federasyonu ile düzenlediği ve ev sahipliğini üstlendiği CEV Continental Cup'ta Türkiye Erkek Plaj Voleybol Milli Takımı, finalde Letonya'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı. İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyondaki final mücadelesinin ilk maçında; Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe, Aleksandrs Samoilovs-Janis Smedins ile karşılaştı. A Milli Takım, tie-break setine giden karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi. İkinci maçta da Safa Urlu-Selçuk Şekerci, Arturs Rinkevics-Ardis Bedritis'i de 2-0 yenince milli takım organizasyonu ilk sırada tamamlamayı başardı.

Şampiyonluk kupasını Soyer verdi

Türkiye'nin şampiyon olduğu turnuvanın İzmir ayağında Letonya ikinciliği elde etti. Slovakya üçüncü, İtalya dördüncü, Litvanya beşinci sırada yer alarak Hollanda'daki finallere gitmeye hak kazandı.

Safa Urlu-Selçuk Şekerci, Arturs Rinkevics-Ardis Bedritis maçını izleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Erkek Milli Takımı'nın şampiyonluk kupasını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ile birlikte verdi.

Dereceye giren diğer takımların ödüllerini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, CEV Teknik Delegesi Christian Schemeth ve Beach It Beach Sport Organizatörü Gürsel Yeşiltaş takdim etti.

Kadınlarda ilk 5 sırayı Yunanistan, Polonya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya elde etmişti. Hem kadınlar hem erkekler, 23-26 Haziran'da Hollanda'da yapılacak finallerde Tokyo Olimpiyatları'na gitmek için ter dökecek. - İZMİR

Plaj voleybolunda şampiyon Türkiye
Plaj voleybolunda şampiyon Türkiye
Plaj voleybolunda şampiyon Türkiye
Plaj voleybolunda şampiyon Türkiye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Aleyna Tilki Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Töre Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Plaj voleybolunda şampiyon Türkiye - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:13:03. #1.15#

title