Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası
Antalya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup), Alanya Belediyespor'un, Golsapoosh Yazd ile oynayacağı karşılaşma yağmur nedeniyle yarına ertelendi.
Antalya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup), Alanya Belediyespor'un, Golsapoosh Yazd ile oynayacağı karşılaşma yağmur nedeniyle yarına ertelendi.
Alanya'da Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen ve 6 kıtadan 22 ülkeden 24 kadın ve erkek plaj futbol takımının katıldığı şampiyonanın ikinci gününde, kadınlarda 2 erkeklerde 8 karşılaşma yapıldı. Şiddetli yağmur nedeniyle Alanya Belediyespor ile İran'ın Golsapoosh Yazd ekibi arasındaki karşılaşma yarına ertelendi.
Şampiyonanın ikinci gününde oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Erkekler:
Levante UD (İspanya): 13 - Real Münster (Almanya): 3, BSC Vybor (Ukrayna): 4 - New Team (Belçika): 2, Napoli Patron (Yunanistan): 6 - Kebi BSC (Nijerya): 5, Rostocker (Almanya): 7 - All Star Club (Tayland): 4, Krylia Sovetov (Rusya): 11 - Atletico Licata (İtalya): 2, Copenhagen (Danimarka): 3 - Masafi Al-Wasat (Irak): 5, Flamengo (Brezilya): 6 - Shahin Khazar (İran): 2, Boca Gdansk (Polonya): 10 - Al-Arabi (Kuveyt): 3
Kadınlar:
WFZ Zvezda (Rusya): 2 - Pavia Lokrians (İtalya): 1, Norcal BSC (ABD): 3 - Tokyo Lequios Ld (Japonya): 2
Şampiyona 27 Ekim'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.