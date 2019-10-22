22.10.2019 19:26

Antalya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup), Alanya Belediyespor'un, Golsapoosh Yazd ile oynayacağı karşılaşma yağmur nedeniyle yarına ertelendi.

Alanya'da Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen ve 6 kıtadan 22 ülkeden 24 kadın ve erkek plaj futbol takımının katıldığı şampiyonanın ikinci gününde, kadınlarda 2 erkeklerde 8 karşılaşma yapıldı. Şiddetli yağmur nedeniyle Alanya Belediyespor ile İran'ın Golsapoosh Yazd ekibi arasındaki karşılaşma yarına ertelendi.

Şampiyonanın ikinci gününde oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Erkekler:

Levante UD (İspanya): 13 - Real Münster (Almanya): 3, BSC Vybor (Ukrayna): 4 - New Team (Belçika): 2, Napoli Patron (Yunanistan): 6 - Kebi BSC (Nijerya): 5, Rostocker (Almanya): 7 - All Star Club (Tayland): 4, Krylia Sovetov (Rusya): 11 - Atletico Licata (İtalya): 2, Copenhagen (Danimarka): 3 - Masafi Al-Wasat (Irak): 5, Flamengo (Brezilya): 6 - Shahin Khazar (İran): 2, Boca Gdansk (Polonya): 10 - Al-Arabi (Kuveyt): 3

Kadınlar:

WFZ Zvezda (Rusya): 2 - Pavia Lokrians (İtalya): 1, Norcal BSC (ABD): 3 - Tokyo Lequios Ld (Japonya): 2

Şampiyona 27 Ekim'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA