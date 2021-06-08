PKK'lı teröristlerin Midyat'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırı unutulmadı
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PKK'lı teröristlerin Midyat'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırı unutulmadı

PKK'lı teröristlerin Midyat'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırı unutulmadı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı unutulmadı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı unutulmadı.

Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına 8 Haziran 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, 50 kişinin yaralandığı saldırıda yitirilen biri hamile 2'si kadın 3 polis ve 3 kişinin acısı dinmedi.

Yaklaşık 500 kişinin etkilendiği, 616 işletme, ev ve aracın zarar gördüğü saldırının izlerini hafızalarından silemeyen Midyatlılar, terör örgütü PKK'ya tepkili.

"Yapanları kınıyor ve kahrolsun diyoruz"

Vatandaşlardan Bedii Ertekin AA muhabirine, patlamanın çok şiddetli gerçekleştiğini belirterek, ramazan ayında yapılan bu saldırıyı hiç unutmayacaklarını söyledi.

Saldırının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen izlerinin hala sürdüğünü dile getiren Ertekin, "Çok korkunç ve zalimce bir patlamaydı. Bu yaşadığımız olay her zaman zihnimizde kalacak ve hiç unutmayacağız." dedi.

Ertekin, saldırının gerçekleştiği alanın polisevi olarak kullanılacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, binanın inşasının sürdüğünü aktardı.

"Bir daha böyle bir olayın yaşanmasını istemiyoruz"

Aslı Boğa da saldırının gerçekleştiği bölgenin hem kendi hem de dedesinin yaşadığı eve çok yakın olduğunu belirterek, patlamanın şiddetinden etkilendiklerini aktardı.

Camların kırıldığını, kapıların hasar gördüğünü anlatan Boğa, "Bir daha böyle bir olayın yaşanmasını istemiyoruz." diye konuştu.

"Patlamanın etkisi ve acısı halen gözümüzün önünde"

Saldırıda ev ve iş yeri ağır hasar gören esnaf Nasır Çeker ise 20 seneden bu yana saldırının gerçekleştiği caddede iş yerinin bulunduğunu söyledi.

"Çok çok kötü bir gündü. Patlamanın etkisi ve acısı halen gözümüzün önünde. Evlerimizin, iş yerlerimizin, araçlarımızın tuzla buz olması, çok kötü bir gündü. Midyat, Midyat halkı bunu hak etmiyordu." diyen Çeker, yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

Çeker, bir daha böyle bir durumla karşılaşmak istemediklerini aktararak, "Umarım hiç kimsenin başına gelmez. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Bu alanda polisevi yapılacak olması bizleri sevindirdi. İlgili kişilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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