Pkk'lı teröristleri evlerinde barındıran 3 kişi yakalandı

14.09.2019 11:59

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristi evlerinde barındırarak, erzak yardımında bulunan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'lılara yardım ve yataklık edenlerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalarda, 10 Eylül günü Dicle ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubuna yardım ve yataklık yaptıkları, evlerinde barındırarak, erzak temin ettikleri tespit edilen S.A., Y.K. ve H.O. yakalandı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.ve H.O. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA