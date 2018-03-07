PKK'lı Teröristlerce Katledilen 8 Kişi Anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı çocuk 8 kişi mezarları başında anıldı.

Görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesinin Açıkyol Mahallesi'nde şehitliğe dönüştürdüğü mezarlıkta yapılan törende, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Teğmen Çağlar Avcı, yaptığı konuşmada, terörden kaynaklanan kaos ortamının yarattığı olumsuzlukları çok yakından yaşayan yöre halkının terör örgütlerinin karşısında durduğunu söyledi.

Teröristlerin kendilerini savunamayacak durumda olan masum sivilleri haince katlettiğini anımsatan Avcı, şöyle konuştu:

"Onlarca katliama rağmen bölge insanımız hiç bir zaman devletine ve milletine destek olmaktan geri kalmamıştır. Devletimizin, milletimizin ve bölge insanımızın terör örgütlerine karşı cevabı açıktır. Huzur ve güvenin temini için birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla mücadeleye devam etmektedir."

Mahalle sakinlerinden Fikret Aslan ise 31 yıl önceki saldırıda hayatını kaybeden 8 kişinin hepsinin yakını olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Terör örgütü, dış güçlerin isteklerini yerine getirmek için ülkeyi kaosa sürüklemek istiyor. Köyümüz terörün en şiddetli zamanında teröre karşı tavır alarak, cesaret ve vatanseverliğini ispatlamıştır. Hayatını kaybedenlerin masumiyetini ve uğradığı haksızlığı her zaman ve platformda anlatmak ve unutturmamak görevimizdir."

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İrfan Açık dua okudu.

Törene, Nusaybin Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ergün Baysal, Garnizon Komutanı Binbaşı Latif Kara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Atik, Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

PKK'lı teröristler, 7 Mart 1987'de Açıkyol Mahallesi'ne gerçekleştirdikleri saldırıda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık'ı (10) şehit etmişti.