PKK/KCK'ya finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı
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PKK/KCK'ya finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı

PKK/KCK'ya finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve finans desteği sağladığı iddia edilen 1 şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve finans desteği sağladığı iddia edilen 1 şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve finans desteği sağladığı iddia edilen D.E., isimli şahsın ev ve eklentilerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan D.E., jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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