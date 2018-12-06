Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.142,87 puan azalışla 92.827,29 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 463,33 puan ve yüzde 0,49 azalarak 93.506,84 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.427,50 puan puan ve yüzde 1,52 değer kaybederek 92.542,66 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.375,25 puanı, en yüksek 93.866,56 puanı gören endeks, günü yüzde 1,22 değer kaybederek 92.827,29 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, teknoloji endeksi, yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,56, sanayi endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.501,34 puan ve yüzde 1,28 azalarak 115.692,58 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 117'si prim yaptı, 255'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Çemaş Döküm Sanayi bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.242,50 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.242,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederek 213 bin 100 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3571 lira, satışta 5,3786 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3695 lira, satışta 5,3910 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1402, sterlin/dolar paritesi 1,2790, dolar/yen paritesi de 112,41 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,64 dolardan işlem görüyor.