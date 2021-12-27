Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 artışla 1.919,36 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,08 puan değer kazandı.

Cuma günü, 1.891,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,07 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 1.902,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.898,66, en yüksek ise 1.942,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,20, teknoloji endeksi yüzde 1,74, sanayi endeksi yüzde 2,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.807,0 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 114,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 11,3140 liradan, avro 12,7960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.807,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 azalışla 75,6 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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