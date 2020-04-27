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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,34 artışla 101.066,22 puan oldu.

27.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,34 artışla 101.066,22 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.307,26 puan değer kazandı. Cuma günü 98.758,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1.327,37 puan ve yüzde 1,34 artarak 100.086,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.086,33 ve en yüksek 101.147,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,55, teknoloji endeksi yüzde 2,59, sanayi endeksi yüzde 2,35 ve hizmetler endeksi yüzde 2,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 369'u yükseldi, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Eczacıbaşı İlaç ve Güneş Sigorta oldu.

Altının onsu 1.717,38 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,64, bileşik getirisi yüzde 8,83 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0847, sterlin/dolar paritesi 1,2433 ve dolar/yen paritesi 107,17 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9750 liradan, avro 7,5650 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.717,38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 5,09 düşüşle 21,07 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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