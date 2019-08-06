PİYASALAR – Dolar 5.55, euro 6.22 ve sterlin 6.75 lirada
Dövizler, Salı gününe bir önceki kapanış düzeylerine göre yatay başladı.
06.08.2019 09:27
Dövizler, Salı gününe bir önceki kapanış düzeylerine göre yatay başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Pazartesi günü açıkladığı Temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendiren JP Morgan analistlerine göre, TÜFE'deki yükselişin arkasındaki ana faktör tek seferlik vergiler ve yönetimsel fiyat artışları oldu. Analistler bu faktörler dışarıda bırakıldığında fiyat baskılarının cansız kaldığını vurguladı. Zayıf yurt içi talep, istikrarlı kur ve gıda fiyatlarında aşağı yönlü ayarlamanın dezenflasyon sürecine yardımcı olmayı sürdürmesinin büyük olasılık olduğunu vurgulayan JP Morgan analislerine göre, enflasyon yıl sonunda yüzde 14'e geri tırmanmadan önce Eylül'de yüzde 10'un altına düşecek. Enflasyonda düşüşün Merkez Bankası'na faizleri daha da indirmek için alan bıraktığını belirten analistler, Eylül'de 125 baz puan ve yıl sonuna kadar toplan 225 baz puan faiz indirimi bekliyor.
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.5479 lira ve en yüksek 5.5938 lirayı gördükten sonra, 5.55 - 5.56 lira aralığında,
euro en düşük 6.2182 lira ve en yüksek 6.2926 lirayı gördükten sonra, 6.22 – 6.23 lira aralığında,
sterlin en düşük 6.7500 lira ve en yüksek 6.8070 lirayı gördükten sonra 7.75 – 7.76 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
"Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren yaşanan satışlarla son aylardaki yükseliş trendini kıran BIST100 Endeksi dün de devam eden satışlarla 500 günlük basit hareketli ortalaması altındaki seyrini sürdürdü. Ticaret savaşlarının seyri ve yurt dışındaki görünüm endeksin seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz endekste tepki alımlarının etkili olması durumunda 99 bin 600-100 bin 650 ve 101 bin 850 direnç seviyeleridir. 100 bin 650 direnci geçilmeden olası yükselişleri tepki hareketi olarak değerlendirmenin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Satış baskısının tekrar artış kaydetmesi durumunda 98 bin-96 bin 900 ve 200 günlük basit hareketli ortalamanın geçtiği 95 bin 900 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır."
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Pazartesi günü açıkladığı Temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendiren JP Morgan analistlerine göre, TÜFE'deki yükselişin arkasındaki ana faktör tek seferlik vergiler ve yönetimsel fiyat artışları oldu. Analistler bu faktörler dışarıda bırakıldığında fiyat baskılarının cansız kaldığını vurguladı. Zayıf yurt içi talep, istikrarlı kur ve gıda fiyatlarında aşağı yönlü ayarlamanın dezenflasyon sürecine yardımcı olmayı sürdürmesinin büyük olasılık olduğunu vurgulayan JP Morgan analislerine göre, enflasyon yıl sonunda yüzde 14'e geri tırmanmadan önce Eylül'de yüzde 10'un altına düşecek. Enflasyonda düşüşün Merkez Bankası'na faizleri daha da indirmek için alan bıraktığını belirten analistler, Eylül'de 125 baz puan ve yıl sonuna kadar toplan 225 baz puan faiz indirimi bekliyor.
Açılış öncesi işlemlerde:
dolar en düşük 5.5479 lira ve en yüksek 5.5938 lirayı gördükten sonra, 5.55 - 5.56 lira aralığında,
euro en düşük 6.2182 lira ve en yüksek 6.2926 lirayı gördükten sonra, 6.22 – 6.23 lira aralığında,
sterlin en düşük 6.7500 lira ve en yüksek 6.8070 lirayı gördükten sonra 7.75 – 7.76 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
"Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren yaşanan satışlarla son aylardaki yükseliş trendini kıran BIST100 Endeksi dün de devam eden satışlarla 500 günlük basit hareketli ortalaması altındaki seyrini sürdürdü. Ticaret savaşlarının seyri ve yurt dışındaki görünüm endeksin seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz endekste tepki alımlarının etkili olması durumunda 99 bin 600-100 bin 650 ve 101 bin 850 direnç seviyeleridir. 100 bin 650 direnci geçilmeden olası yükselişleri tepki hareketi olarak değerlendirmenin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Satış baskısının tekrar artış kaydetmesi durumunda 98 bin-96 bin 900 ve 200 günlük basit hareketli ortalamanın geçtiği 95 bin 900 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır."
Kaynak: DHA