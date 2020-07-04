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Pınar Karşıyaka tanıdık ismi seçti

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgınıyla yarıda kalan geçen sezondaki gibi başarısını sürdürmek için yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmeye çalışan Pınar Karşıyaka, transferde 2 yıldır tanıdık isimleri seçti.

Pınar Karşıyaka tanıdık ismi seçti
04.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:14

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgınıyla yarıda kalan geçen sezondaki gibi başarısını sürdürmek için yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmeye çalışan Pınar Karşıyaka, transferde 2 yıldır tanıdık isimleri seçti. Geçen sezon antrenör Ufuk Sarıca 3 yılın ardından yuvaya döndükten sonra 2013-15 yılları arasında 3 kupa birden kazandığı dönemden Yunus Sonsırma'yı kadrosuna katan yeşil-kırmızılı ekip, 2017-18 sezonunda takımda forma giyen DJ Kennedy'le de sözleşme imzaladı.

Geçen sezonki başarının önemli isimlerinden Yunus ve Kennedy'i bu yıl da kadroda tutacak İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesi ilk dış transfer hamlesi olarak ise Sek Henry'i aldı. Henry, 2018-19 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı giydi. Kaf-Kaf, o sezon yine eski oyuncuları Birkan Batuk ve İlkan Karaman'ı da kadrosuna katmıştı.

M'BAYE İMZAYI ATTI

Pınar Karşıyaka iç transferde daha önce prensipte anlaştığı Fransız uzun forvet Amath M'Baye ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon takımın en etkili silahlarından olan 31 yaşında, 2.05 boyundaki oyuncu ligde 11.6 sayı, 3.6 ribaund, 2.7 asist, FIBA Europe Cup'ta 12.1 sayı, 3.8 ribaund, 2.8 asist ortalamalarıyla oynamıştı. İç transferde daha önce Yunus, Nusret ve Metecan'la da sözleşme yenileyen Kaf-Kaf, Taylor ve Kennedy'le de anlaşmaya varmıştı. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen sezondan Crocker, Morgan ve Triche ise takımdan ayrıldı.


Kaynak: DHA

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