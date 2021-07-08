Pınar Karşıyaka, ABD'li basketbolcu James Blackmon'ı transfer etti
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Pınar Karşıyaka, ABD'li basketbolcu James Blackmon'ı transfer etti

Pınar Karşıyaka, ABD'li basketbolcu James Blackmon'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyuncu James Blackmon'ı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyuncu James Blackmon'ı kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, en son Beşiktaş Icrypex takımında forma giyen skorer oyun kurucu Blackmon'ın 2021-2022 sezonunda yeşil-kırmızılı ekip için mücadele edeceği belirtildi.

Öte yandan, geçen sezon kadroda yer alan David John Kennedy'nin de takımdan ayrıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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