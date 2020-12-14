Pierre Webo'dan teşekkür mesajı
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Pierre Webo'dan teşekkür mesajı

14.12.2020 20:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:17
Pierre Webo'dan teşekkür mesajı

"O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından telefonla arayarak ve mesaj atarak desteklerini ileten herkese çok teşekkürler""Irkçılık asla kabul edilemez, insanlar ten renklerine göre ayrılamaz"Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, "O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından...

"O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından telefonla arayarak ve mesaj atarak desteklerini ileten herkese çok teşekkürler"

"Irkçılık asla kabul edilemez, insanlar ten renklerine göre ayrılamaz"

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, "O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından telefonla arayarak ve mesaj atarak desteklerini ileten herkese çok teşekkürler" dedi.

PSG - Başakşehir maçında ırkçı saldırıya uğrayan Webo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.Pierre Webo, şu ifadeleri kullandı;"Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile oynadığımız maçta insanlık adına üzücü bir olay yaşadık. Bana kullanılan ırkçı kelimeye tepki göstererek net bir duruş sergileyen ve sahaya çıkmayan Başakşehir ailesine teşekkür ediyorum. Paris Saint Germain Kulübü de bize destek verip sahaya çıkmayarak olay karşısında önemli bir duruş göstermiştir. Irkçılık asla kabul edilemez, insanlar ten renklerine göre ayrılamaz.Bize sonsuz destek verip arkamızda duran kulüp başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'a ve ilk andan itibaren yanımızda olduğunu hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım.Umarım 8 Aralık ırkçılık konusunda bir dönüm noktası olur ve bir daha ayrımcılığa yönelik böyle olaylar yaşanmaz. O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından telefonla arayarak ve mesaj atarak desteklerini ileten herkese çok teşekkürler.

Son sözüm ise taraftarlarımıza: İyi ki varsınız!"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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