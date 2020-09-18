Petrol ve altın fiyatları yatay ABD Merkez Bankası (Fed) kararıyla gerileyen değerli metal fiyatları, Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların yeniden eklili olmaya başlamasıyla yeniden yükseldikten sonra 1,950 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) kararıyla gerileyen değerli metal fiyatları, Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların yeniden eklili olmaya başlamasıyla yeniden yükseldikten sonra 1,950 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubundaki tüm ülkelerin OPEC+ anlaşmasına bağlılıklarını dile getirdiklerini açıklamasının ardından 44 doları aşan Brent petrol de 43 dolara çekildikten sonra bu düzeyde yatay düzeylerde işlem görüyor.

OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Toplantısı'nın ardından konuşan Novak, küresel düzeyde ticari petrol stoklarının Ağustos ayında 45 milyon varil düştüğünü, mevcut durumda kürsel petrol tüketiminin de günde ortalama 93 milyon varil düzeyinde olduğunu söyledi.Novak ayrıca, mevcut petrol fiyatlarının genel olarak piyasaların durumunu yansıttığını, günlük ortala petrol üretiminin, genel talebin 1.5 - 2.0 milyon varil altında olduğunu vurgladı. Bakan, küresel petrol talebinin gelecek yılın ikinci çeyreğinde tam anlamıyla toparlanmasını beklediklerini ekledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.80 artışla 44.12 dolar,Batı Teksas yüzde 0.63 artışla 41.78 dolar,altın yüzde 0.36 artışla 1,951.38 dolar,gümüş yüzde 0.32 artışla 27.12 dolar,bakır yüzde 0.04 artışla 6,795.00 dolar,platin yüzde 0.35 artışla 941.93 dolar,paladyum yüzde 0.33 artışla 2,340.29 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 474 liraya, çeyrek altın 780 liraya, Cumhuriyet altını da 3,101 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde şöyle denildi: "Fed sonrası piyasalar satıcılı bir günü geride bırakırken, kıymetliler de satıcılı günden nasibini aldı. "Dünkü seansa 1959 dolar/onstan başlayan sarı maden, tüm gün boyunca sert satıcılı bir seyir izledi ve son bir haftanın en düşük seviyesini kaydetti. "Sert satıcılı seyir neticesinde 1932 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Tepki alımları ve toparlanma çabası ile gün sonuna doğru yukarı hareket etmesine rağmen, seansı 1944 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 0.8 kaybı hanesine yazdı."Gümüş, dün sert satış dalgasıyla 26.29 dolar/onsa kadar çekilerek gün içi kayıplarını yüzde 3.0'ün üzerine kadar taşımasına karşın, gün sonunda hızlı toparlanarak 27.04 dolar/onsla yataya yakın bir kapanış yaptı. "Platin, 973 dolar/onstan başladığı günün sonunu getiremeyerek satıcılı kapattığı bir günü geride bıraktı. 937 dolar/onstan kapanış yaptığı günde yüzde 3.6 kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum ise 2,300 desteğinin altını test ederken, diğer kıymetliler gibi kırmızıda kapattığı bir günü geride bıraktı. 2,330 dolar/onstan seansı tamamlarken yüzde 2.6 değer kaybetti."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası düşük hacimle işlem görmeye devam ediyor. Dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.4-0.6 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 600 kg altın, 6,953 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: DHA