Petrol Fiyatları Yüzde 3'ün Üzerinde Arttı

NEW Petrol fiyatları, ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarının düşmesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüt dışındaki ülkelerin üretim kesinti anlaşmasının seneye de devam edebileceği beklentisiyle yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı dünü 71,58 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 3,2 artışla 73,91 dolara kadar tırmandı ve 27 Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı da dünü 66,52 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 3,6 artarak 68,91 dolar seviyesine çıktı ve 2 Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Uzmanlar, ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarında bu hafta düşüş görüldüğüne işaret ederek, bunun petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca OPEC ve OPEC dışı ülkelerin cuma günü Suudi Arabistan'da toplantı düzenleyeceğine dikkati çeken uzmanlar, toplantının olumlu geçmesi durumunda bu sene bitiminde sona erecek ham petrol üretim kesintisi anlaşmasının gelecek yıla da uzatılabilmesi için önemli bir adım olabileceğini vurguladı.