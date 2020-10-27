Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

Güvenli ve etkili bir Covid-19 aşısının geliştirildiğine ilişkin haberlerin yatırımcılarda yarattığı iyimserlikle, petrol fiyatları hafif yükseldi.

Güvenli ve etkili bir Covid-19 aşısının geliştirildiğine ilişkin haberlerin yatırımcılarda yarattığı iyimserlikle, petrol fiyatları hafif yükseldi.

Yatırımcıları olumlu etkileyen gelişmelerden birisi de, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıl sonuna kadar 100 milyon doz aşı dağıtmayı planladıklarını açıklaması oldu.

Konuyla ilgili diğer olumlu haber de, Rusya'nın Vector Enstitüsü'nde ikinci Covid-19 aşısının üretiminin başladığının duyurulması oldu.Buna karşın, Coid-19 vakalarında yeni dalganın küresel ekonomik toparlanma endişelerini artırması da, güvenli liman altının fiyatlarını destekledi.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.59 artışla 41.05 dolar,Batı Teksas yüzde 0.41 artışla 38.78 dolar,altın yüzde 0.21 artışla 1,906.04 dolar,gümüş yüzde 0.02 artışla 24.28 dolar,bakır yüzde 1.47 düşüşle 6,775.00 dolar,platin yüzde 0.57 artışla 880.53 dolar,paladyum yüzde 0.67 düşüşle 2,344.65 dolar düzeyindeydi.Dövizlerdeki hızlı tırmanışa bağlı olarak doların 8.20 liraya çıkmasının da etkisiyle, iç piyasada gram altın 502 liraya, çeyrek altın 820 liraya, Cumhuriyet altını da 3,267 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, ABD seçimlerinin tamamlanmasına sayılı günler kala piyasaların, artık bir teşvik paketi gerçekleşmeyeceği beklentisini fiyatlamaya başladıkları vurgulandı ve şöyle denildi: "Altın da bu fiyatlamadan nasibini alarak hareketli bir günü geride bıraktı. Dünkü seansa 1,902 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, piyasaların satıcılı hareketinden nasibini alarak 1,891 dolar/onsla son 10 günün en düşük seviyesini kaydetti. "Teşvik paketi beklentisinin ortadan kalkması dolar endeksini 93 seviyesinin üzerine taşırken, kıymetli madenler dolar karşısında tümden kayıplar yaşadı. "Diğer taraftan küresel çapta artan korona vaka sayıları, küresel hisse senedi piyasalarının üzerinde satış baskısı kuran bir diğer gelişme olmaya devam ederken, altın ise bu fiyatlamada güvenli liman olarak öne çıkıyor. "Gün sonunda toparlanan sarı maden, seansı 1,902 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla yerinde saymış oldu."Gümüş ise 24.61 dolar/ons seviyesinden başladığı günü 24.28 dolar/onstan tamamlarken, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.35 kaybı hanesine yazmış oldu ve 24 dolar/onsun üzerinde tutunmayı sürdürmüş oldu."Platin, 900 dolar/ons üzerinden tamamladığı geçen haftanın ardından bu hafta satıcılı bir başlangıç yaparak 900 dolar/onsun altına geri döndü. 874 dolar/onstan seansı tamamlayan platin, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 3.8 kaybı yazmış oldu."Paladyum, 2,404 dolar/ons seviyesinden başladığı günü 2,360 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 1.8 kaybı hanesine yazdı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu günde, haftanın ilk gününde altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1.00-1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,640 kg altın, 5,625 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı