PETLAS, savunma sanayisinin lastik ihtiyacını yerli üretimle karşılıyor

20.08.2019 11:28

Türkiye'nin milli sermayeli sanayi devi PETLAS, savunma sanayisine yönelik Ar-Ge ve üretim yatırımları gerçekleştiriyor.

PETLAS'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin ürün portföyü içerisinde, askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan hava ve kara taşıtlarının ihtiyaçlarına özel vasıflı lastikler, önemli bir yer tutuyor. Türkiye lastik sektörünün Ar-Ge yapan yüzde 100 yerli sermayeli tek şirketi konumunda bulunan PETLAS, savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik milli lastikleri, yerli sermaye, yerli Ar-Ge, yerli iş gücü ile üretiyor.

Şirket ayrıca, Kirpi, Kirpi 2, Ural, STA, Amazon, Seyit, BMC TTAR Tank Taşıyıcı, PARS 6X6, Pusat, Hızır, Kıraç, Cobra model zırhlı araçlar için özel lastikleri de geliştirip üretiyor. Mermi isabet alsa da yola devam edebilen (Run-flat) sistemleriyle uyumlu çalışabilen lastikleriyle vatan savunması ve güvenliğinin gerektirdiği en zorlu koşullarda güvenlik güçlerimizin yanında yer alıyor.

PETLAS aynı zamanda, Özgün Helikopter Projesi ve ilk milli eğitim uçağımız HÜRKUŞ-B ve milli İHA'mız TB-2 için milli lastik geliştirilmesi ve üretilmesi yolunda da sorumluluk alıyor. Şirket, milli üretimi gerçekleştirilecek yeni muharip uçak MMU Projesine de lastik geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Kamu İhale Satış Müdürü Ümit Berber, dışa bağımlılığı azaltma azminin, Ar-Ge çalışmalarına da yansıdığını belirterek, "Lastik endüstrisinin doğası gereği, ülkemizde var olmayan doğal kaynaklardan oluşan bazı ham maddeler için yurt dışından alım yapıyoruz. Ancak, endüstrimizde asıl önemli unsur teknolojidir. Ürettiğimiz lastiklerin hiçbirinde dışarıdan alınmış lisans kullanılmıyor. Tüm ürünlerimizi, kendi Ar-Ge ekibimizden aldığımız güç ve kendi teknolojimizle geliştiriyoruz. Yerli sermaye, yerli mühendislik, yerli üretim gücüyle, ülkemizin lastiklerini, ülkemiz için, ülkemizde üretiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Teknolojik gelişmelerin her alanda olduğu gibi savunma sanayi sektörünü de olumlu yönde etkilediğini kaydeden Berber, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hayatının korunması, zamandan tasarruf ve maddi kaynaklardan tasarruf sağlayan insansız hava araçları gibi buluşlar gelişerek artmaya devam edecektir. Ülkemiz, özellikle son 15 yıllık dönemde, milli savunma sanayi yönünde önemli adımlar attı ve bu adımlar büyüyerek sürüyor. Bu alandaki çalışmalarımızla, savunma birimlerimizin lastik ihtiyaçlarına en nitelikli çözümleri sunarak, savunma sanayinin bütünleyicileri arasında yer almak bizler için bir onur kaynağı."

Milli lastik hayat kurtarır

Gerek lastik, gerekse jant üretiminde ileri düzey teknolojik buluşlarla savunma sanayisine katkı sunduklarını belirten Ümit Berber, "Radyal yorulma testlerinde sektörel beklentiler 1 milyon devir iken 2 milyon devri aşarak rekor kıran jantlar, mermi isabet alsa bile yola devam eden lastikler, yaptıklarımıza örnek olarak verilebilir. Personeliniz ne kadar eğitimli, taktik ve teknolojik üstünlüğünüz ne kadar yüksek olsa da, muharebe koşullarında beklenmedik durumlar ortaya çıkar. Bir pusu ya da çatışma esnasında, isabet alsa da görev yapmaya devam edebilen nitelikteki bir milli lastik, yeri geldiğinde vatanı savunan evlatlarımızın hayatını kurtarır." ifadelerini kullandı.

Bu nitelikte ürünlerin gelişimi ve üretiminin, Ar-Ge konusunda azimli ve uzman bir yaklaşımı gerekli kıldığını, AKO Grup'un bu alanda hak edilmiş bir üne sahip olduğunu kaydeden Berber, bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"PETLAS, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kayıtlı olup halen Uçan F16 uçakların modernizasyonu sonrası, yeni nesil F16 ana lastiklerinin geliştirilip üretilmesi yönünde çalışmalar yapıyor. Bu lastiklerin tüm hava üslerinde testlerinin tamamlanması ile milli ürün olarak yeniden tedarike kazandırılması projesi kapsamında, ürün testleri başarıyla devam ediyor.

Ülkemizde üretimi gerçekleştirilen yeni milli lastiklerin, yurt içinde bir akredite merkezde test edilerek kalifikasyon sahiplendirme çalışmalarının da havacılık alanındaki tüm kuruluşlarımızla sürdürüldüğünü, sürecin Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) nezdinde devam ettiğini ifade eden Ümit Berber, "Yerli imkanlarla oluşturulacak hava araçları lastiklerinin ürün kalifikasyonu için gerekli prosedürlerinin hazırlanması, şartnamelerinin oluşturulması, bu testlerin yapılması için gereken test merkezinin tesisi konusunda TUSAŞ, Savunma Sanayi Başkanlığı ile iş birliği ve çözüm ortaklığı çalışmalarımız planlı şekilde sürüyor.

PETLAS'ın yerli savunma sanayine katkısında, test, kalifikasyon ve akreditasyon çalışmaları da önemli bir başlık oluşturuyor. Yerli imkanlarla tesis edilecek bir test merkezinin, ya da mevcut test merkezlerinin akreditasyonunun yetkin ulusal kuruluşlarımızca yapılabilmesini sağlamak için gerekli çalışmalar, TUSAŞ, TR TEST, TÜRKAK, SHGM iş birliği içerisinde yürütülüyor. Bu alanda ulusal yetkinlik arayışı ve ihtiyaçların belirlenerek gerekli onayların alınabilecek düzeyde gerçekleştirebilme çalışmaları, PETLAS'ın öncü katkıları iş birliğinde sürdürülüyor. TUSAŞ ve TR Test ile planlı ortak ekip çalışmaları, SHGM ile kalifikasyon ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalıştaylar ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile diplomasi çalışmaları yürütülüyor."

Tüm üretim kaynaklarımızla çalışmaya hazırız

PETLAS'ın, bunların yanı sıra test ve simülasyon alanlarındaki çalışmalarını da sürdüğünü kaydeden Ümit Berber, şöyle devam etti:

"Uçak lastiklerinin QTR (Qualification Test Report) sertifikasyonuna yönelik olarak, her türlü şartı test etmek amacıyla uçak iniş-kalkışını simüle eden indoor test makinesinin tasarımı PETLAS tarafından sürdürülüyor. Sonlu Elemanlar Analizi (FEA-Finite Element Analysis) programları kullanılarak, uçak lastiklerinin statik/dinamik olarak analizlerinin yapılması ve lastiklerin statik/dinamik davranışlarının simüle edilmesi çalışmaları devam ediyor. Askeri ve sivil havacılıkta radyal yapıda uçak lastikleri geliştirme çalışmaları da sürdürülüyor. Bu konuda SHGM ile en büyük sivil havacılık şirketlerimizden birisiyle ortak, bir çatı altında ürün geliştirme ve test ünitesi yatırım planı da sürdürülen çalışmalar arasında."

Türkiye'nin ekonomisi ve varoluşu açısından büyük önem taşıyan yerli savunma sanayinde, yan sanayi ve test aşamalarında yerli kaynak kullanımının önemine vurgu yapan Berber, "Devletimizin, sivil ve askeri havacılıkta özellikle uçak lastiklerine yönelik strateji ve politikalarının tüm gereksinimlerini karşılamak için, tüm üretim kaynaklarımızla çalışmaya her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA