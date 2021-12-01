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Petkimspor'un gücü yetmedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Petkimspor'un gücü yetmedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Euroleague ve ligin son şampiyonu Anadolu Efes'e de evinde 92-82 mağlup olarak 10 maçta 9'uncu yenilgisini alan Aliağa Petkimspor, güçlü rakibini salladı ama yıkamadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Euroleague ve ligin son şampiyonu Anadolu Efes'e de evinde 92-82 mağlup olarak 10 maçta 9'uncu yenilgisini alan Aliağa Petkimspor, güçlü rakibini salladı ama yıkamadı. Farklı geriye düştüğü maçta üçüncü periyotta 17 sayılık seri yakalayıp rakibine yaklaşmasına rağmen mağlubiyete engel olamayıp son sırada kalan Petkim'de Antrenör Can Sevim, "İlk periyodun 7'nci dakikasından sonra çok kötü enerjiyle sahadaydık. Yaklaşık 10 dakika sayı atamadık. Hem defansta hem ofansta oyuna bir enerji koymadık ama üçüncü periyodun ortasında oyuna dönüp maçı bir seviyeye getirdik. Bunu maç boyunca yapabilsek galibiyet alabilirdik ama çıkış yakalamak için bunu yapmak zorundayız" açıklamasını yaptı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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