Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü
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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü

Peru'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü
10.07.2020 02:27 | Son Güncelleme: 10.07.2020 02:58

Peru'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 314'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 537 artarak 316 bin 448'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 207 bin 802 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

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