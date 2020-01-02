Perinçek'ten Libya'ya asker gönderilmesine şartlı destek

02.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:07

Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine şartlı destek verdi.



Bu girişimin İran, Mısır, Suriye ve Rusya ile koordinasyon halinde yapılması gerektiğini savunan parti, bölgede ABD ve İsrail'in yalnız bırakılması gerektiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle