Perinçek'ten Libya'ya asker gönderilmesine şartlı destek
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Perinçek'ten Libya'ya asker gönderilmesine şartlı destek

Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine şartlı destek verdi. Ancak bu girişimin İran, Mısır, Suriye ve Rusya ile koordinasyon halinde yapılması gerektiğini savunan parti, bölgede ABD ve İsrail'in yalnız bırakılması gerektiğini bildirdi

02.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:07
Perinçek'ten Libya'ya asker gönderilmesine şartlı destek

liderliğindeki Vatan Partisi, Türkiye'nin 'ya asker göndermesine şartlı destek verdi.


Bu girişimin İran, Mısır, Suriye ve Rusya ile koordinasyon halinde yapılması gerektiğini savunan parti, bölgede ABD ve İsrail'in yalnız bırakılması gerektiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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