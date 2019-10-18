"Perakendeciler ve tüketicilerin üzerinden bir yük alındı"

18.10.2019 15:52

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.