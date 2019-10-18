"Perakendeciler ve tüketicilerin üzerinden bir yük alındı"
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranına sınırlama getirmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.