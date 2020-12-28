Pendik'te hayvanseverin köpeğe zarar verdiğini iddia ettiği kişiye tepkisi kamerada

PENDİK'te bir hayvansever, köpeğin cinsel organına kesici aletle zarar verdiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterdi. Köpeğe zarar verdiğini belirttiği kişi ile tartışan hayvansever, köpeği veterinerde tedavi ettirdikten sonra karakolda şikayetçi oldu. Hayvansever, olay günü yaşanan tartışmayı da cep telefonu ile kaydetti.

OLAY KISITLAMA GÜNÜ OLDU

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 20 Aralık Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre Aynur Afşar sokağa çıkma yasağının olduğu gün köpeğini gezdirmek için arkadaşıyla birlikte Pendik Sahili'ne gitti. Afşar'in köpeğini gezdirdiği esnada bir kişinin parktaki sokak köpeğinin kesici aletle cinsel organını yaraladığını gördü. Afşar ve arkadaşı, bu kişiye tepki gösterdi, aralarında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokak köpeğini kesici aletle yaralayan kişiyi gözaltına aldı. Aynur Afşar ve arkadaşı şikayetçi oldu. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaralanan köpeği ise Afşar ve arkadaşı, Kurtköy'de bir özel veterinere götürerek tedavi ettirdi.

SOKAK KÖPEĞİNİ KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜK

Yaşanan o anları anlatan Aynur Afşar, "Geçtiğimiz pazar günüydü. Benim kendi köpeklerim var. Köpeğimin haricinde parklardaki köpekleri elimden geldikçe besliyorum. O gün yanımda bir arkadaşım daha vardı. Köpekler bizim getirdiğimiz yemekleri yediler. Arkadaşımla birlikte parkta sohbet ederken bir kişi bizim bulunduğumuz yere doğru geldi. Bir süre sonra köpekler bir anda bağırmaya başladı. Bizim yanımıza gelen kişiye 'Lütfen buradan gider misin?' dedim. Gitmeyince bizde arkadaşımla birlikte eşyalarımızı alıp parktan ayrıldık. O sırada önümüze gelen sokak köpeğini kanlar içerisinde gördük. Yanımıza gelen kişi o esnada süs havuzuna giderek ellerini yıkmaya çalışıyordu. O anda düşünerek, o kişinin önünü kesip, çığlık atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedim. Daha sonra karakola giderek şikayetçi olduk" dedi. KÖPEĞİN CİNSEL ORGANINDAN YARALANDIĞINI TESPİT ETTİK

Köpeği tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Ümit Değerli, "20 Aralık 2020 tarihinde Aynur Afşar tarafından kliniğimize bir sokak köpeği getirildi. Köpeğin cinsel organ bölgesinde sivri cisim yaraları mevcut olup, kanamaları vardı. Biz gerekli tedavilerini yaptık. Köpeğin kanamasını durdurduk. Aynur Hanım'ın istediği üzerine bir rapor oluşturduk. Köpeğin herhangi bir hayatı riski yok. Genel durumu iyi" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı