Pemra Özgen, Avustralya Açık'a elemelerin ilk turunda veda etti
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Pemra Özgen, Avustralya Açık'a elemelerin ilk turunda veda etti

11.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:31
Pemra Özgen, Avustralya Açık'a elemelerin ilk turunda veda etti

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a elemelerin birinci turunda veda etti.

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a elemelerin birinci turunda veda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen tek kadınlar elemelerinde, dünya sıralamasının 212'nci basamağında yer alan Pemra Özgen, dünya 163'üncüsü Ukraynalı Anhelina Kalinina ile karşılaştı.

Beşinci kortta oynanan ve 50 dakika süren mücadelede Kalinina'ya üstünlük kuramayan 34 yaşındaki milli tenisçi, rakibine 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Organizasyonda bugün, salgın nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen tek erkekler elemelerinde milli tenisçi Cem İlkel, Alman Peter Gojowczyk ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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