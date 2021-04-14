Pelin Akil ile Anıl Altan'ın aile saadeti
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Pelin Akil ile Anıl Altan'ın aile saadeti

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Pelin Akil ile Anıl Altan'ın aile saadeti

Güzel oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve ikizleriyle geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Ailecek yemek yemeğe geldiğini söyleyen çift Vadistanbul'un açık alanında bulunan restoranlar da oturmayı tercih ettiler.

İkiz çocuklarıyla da bol bol vakit geçiren ünlü çift, "Uzun zaman sonra dışarıya çıktık ve ailece vakit geçirdik.

Çekimlerin olmadığı günlerde evde vakit geçirmeyi seviyoruz" diyen çiftin gittiği restorantta çevredikilerin ikizlere olan yoğun ilgisinin de hoşlarına gittiğini söylediler.

Kaynak: Snob Magazin

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