Pegasus, yurt dışı uçuşlarına başlıyor Pegasus Havayolları, koronavirüs kapsamında getirilen kısıtlamalar sonrası ilk yurt dışı uçuşunu Almanya'ya 13 Haziran'da, ardından 15 Haziran itibarıyla da kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine uçmayı planlıyor.

Pegasus Havayolları, koronavirüs kapsamında getirilen kısıtlamalar sonrası ilk yurt dışı uçuşunu Almanya'ya 13 Haziran'da, ardından 15 Haziran itibarıyla da kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine uçmayı planlıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalar sonrası Pegasus Havayolları dış hat uçuşlarını başlatmaya hazırlanıyor. Pegasus, 13 Haziran itibarıyla ilk olarak Almanya'ya, 15 Haziran'dan sonra da kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine uçuşları başlatacak. İlk aşamada Almanya, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Belçika'ya uçmaya başlayacak olan Pegasus, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün izinleri doğrultusunda uçuşlarını kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Kaynak: DHA