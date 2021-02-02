Pegasus, İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Şubat'a uzattı
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Pegasus, İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Şubat'a uzattı

02.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:08
Pegasus, İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Şubat'a uzattı

Pegasus Hava Yolları, İsrail uçuşlarının geçici durdurulma kararının 7 Şubat pazar gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

Pegasus Hava Yolları, İsrail uçuşlarının geçici durdurulma kararının 7 Şubat pazar gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail resmi otoritelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuş kısıtlaması süresini uzatma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye-İsrail arası yapılacak karşılıklı seferlerimiz 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulmuştur." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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