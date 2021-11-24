Pedro Martins: Fenerbahçe'nin hatalarından yararlanmak istiyoruz

"Takımımın performansından çok memnunum"

"Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz"

Giorgos Masouras: Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz

Mustafa AKIN/ Pire (YUNANİSTAN), - Olympiakos Teknik Direktör Pedro Martins, "Çok çalıştık ve yapacakları hatalardan yararlanmaya çalışacağız. Kendi felsefemizi değiştirmeden kaliteli oynamaya çalışacağız ve taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz" dedi.

Mesut Özil hakkında görüşleri sorulan Masouras, "Çok yüksek seviyede bir futbolcu. Tabii rövanş almak isteyeceklerdir ama biz de galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Önemli olan bu ligde devam etmek. Hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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