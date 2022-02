KAYSERİ (İHA) - Pastırma, sucuk kavgası büyüyor

KAYSERİ - Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ın "Afyonkarahisar'da Kayseri'nin 8-9 katı sucuk üretiliyor" sözlerine tepki gösteren Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz. İllerimiz isimleri unutulmuş olunca Kayseri'nin sucuk ve pastırmasını öne sürerek bir açıklama yapma gereğinde bulunuyorlar" dedi.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ın "Afyonkarahisar'da Kayseri'nin 8-9 katı sucuk üretiliyor" sözlerine tepki göstererek, Kayseri pastırması ve sucuğuna sahip çıktı. Kayseri'nin ülkenin yüzde 35-40 sucuk üretimini yaptığını kaydeden Bağlamış, "Öncelikle Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürümüz konuyu baya abartmışlar. Kayseri üretiminin 3'te 1'i kadar sucuk üretimi yapsınlar, ondan sonra açıklama yapsınlar diyorum. Bu tür açıklamaların bir il müdürü tarafından yapılması doğru değil. Zannedersem il müdürümüz Kayseri'de üretilen sucuğun miktarını rakamsal olarak ve verilerle ortaya koyamadığı için illeriyle ilgili sucuğu öne çıkartmak adına Kayseri'yle ilgili ithamda bulunmuş. Biz il müdürümüzü verileri ortaya koyarak açıklama yapmasını istiyoruz. Biz Kayseri olarak Türkiye'nin yüzde 35 sucuk üretimini yapan ve il bazında liderliği devam ettiren iliz. Zannedersem tavuk sucuğu üretimini de et sucuğu üretimi ile karıştırmış. Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz. Kayseri her zaman liderdir ve her zaman Türkiye'nin yüzde 35-40 sucuk üretimini yapan ildir" ifadelerini kullandı.

"Pastırma ve sucuk denildiğinde akla Kayseri gelir"

Pastırma ve sucukla ilgili açıklama yapan illerin isimlerinin hiçbir şey anılmadığını, pastırma ve sucuğu kullanarak kendilerini hatırlattıklarının altını çizen Recep Bağlamış, "Hem Türkiye hem de dünya genelinde sucuk ve pastırma dendiği zaman akla Kayseri geliyor. Bu illerimiz isimleri unutulmuş olunca Kayseri'nin sucuk ve pastırmasını öne sürerek bir açıklama yapma gereğinde bulunuyorlar. Çünkü şehirlerinin ismi hiçbir şeyle anılmıyor. Üretimlerini artırmak için gelsinler, bizden tavsiye ve öneri alsınlar. Çünkü bizim Türkiye'ye hitap eden Erciyes Dağımız var. Erciyes'ten gelen yelle birlikte hem sucuğumuz hem de pastırmamız Türkiye'de en lezzetli olan sucuk ve pastırmadır. Biz il müdürümüzün açıklamasının karşılığında verileri ortaya koymasını istiyoruz" diye konuştu.