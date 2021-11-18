Pasinler Ovası'nda ayçiçeği ekim alanı artıyor

PASİNLER, ERZURUM (AA) - Erzurum'un bereketli toprakları Pasinler Ovası'nda ayçiçeği ekim alanı, iki yıl öncesine göre yaklaşık 11 bin dekar artış göstererek 27 bin dekara ulaştı.

Pasinler Ovası'nda, Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çiftçilere yönelik tohum, mazot, gübre ve eğitim destekleri meyvesini vermeye başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, bölgenin hayvancılıkta olduğu gibi tarımsal alanda da önemli bir potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Son yıllarda yağlık üretiminin yanı sıra büyük oranda çerezlik olarak üretim yapıldığını ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 27 bin dekar alanda ayçiçeği üretimimiz var. Bunun yaklaşık 1000 dekarı yağlık, geriye kalan 26 bin dekarlık gibi büyük bir kısmında ise çerezlik ayçiçeği üretiliyor. Türkiye'de yüzde 3,5'lik bir oran ile en fazla çerezlik ayçiçeği üreten 9'uncu il Erzurum. Toprak yapısından kaynaklanan olumlu bir etkiyle dane dolgunluğu ve yağ oranı bizim ayçiçeğimize önemli bir değer katıyor. Dolayısıyla üretim de gün geçtikçe artıyor. 2019'da yaklaşık 16 bin dekar olan üretim alanı şu anda 27 bin dekara çıktı."

Akar, çiftçilerin ilerleyen zamanlarda ayçiçeğine daha fazla yönelmek isteğini belirterek, üretim alanının artması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Üreticilerin kendilerinden tohumluk talepleri olduğunu aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz tohumluk taleplerini imkanları doğrultusunda kendileri karşılıyor. Dolayısıyla da Erzurum, önümüzdeki süreçte çerezlik ayçiçeği konusunda da bir merkez olma yolunda. Burada 13-14 tane işleme tesisimiz var. Eleyen, hazırlayan ve paketleyen tesislerimiz var. Bunlar marifetiyle toptan bir şekilde yurt dışına gönderilebiliyor. Bunun yanında başka illere gönderilip oradan dolaylı olarak da yurt dışına gönderilebiliyor. 27 bin dekar alandan 6 bin ton civarında çerezlik ayçiçeği üretimimiz var."

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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