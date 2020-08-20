Parlamentolar Arası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Toplantısı sona erdi
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Parlamentolar Arası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Toplantısı sona erdi

Cenevre merkezli, 179 parlamentonun üyesi olduğu Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) düzenlediği ve iki gün süren 5. Dünya Parlamento Başkanları Video Konferans Toplantısı, kabul edilen bildirinin ardından sona erdi.

Parlamentolar Arası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Toplantısı sona erdi
20.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:46

Cenevre merkezli, 179 parlamentonun üyesi olduğu Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) düzenlediği ve iki gün süren 5. Dünya Parlamento Başkanları Video Konferans Toplantısı, kabul edilen bildirinin ardından sona erdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PAB Genel Sekreterliği tarafından organize edilen, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığının koordinasyonunda sanal ortamda gerçekleştirilen toplantının ana temasını oluşturan "Barış ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teminen Etkili Çok Taraflılık İçin Parlamenter Liderlik" konulu bir video mesaj yayınladı.

Mesajında, Kovid-19 salgınının, farklı coğrafyalarda yaşasalar da insanların kaderlerinin birbirleriyle bağlı olduğunu net ve acı bir şekilde gösterdiğine işaret eden Şentop, salgının aynı zamanda sağlık sektörüne yapılan yatırımların sürdürülebilir kalkınma ve gelişme için ne kadar hayati olduğunu da gözler önüne serdiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Salgınla mücadelede alınan önlemler daha çok ulus devlet düzeyinde ve korumacı nitelikte olsa da bu krizin üstesinden gelmek ancak küresel ölçekte benimsenecek topyekun bir mücadele anlayışıyla mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzden fazla ülkenin parlamento başkanlarının bir araya geldiği 5. Dünya Parlamento Başkanları Video Konferans Toplantısında Şentop'a, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile Türk Grubu Üyesi, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün eşlik etti.

-"Kovid-19 salgını eşi benzeri görülmemiş bir kriz yarattı"

Öte yandan AB Dünya Parlamento Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen panellerde, "21. Yüzyılda Demokrasi ve Parlamentoların Rolü" ile "Halk ve Parlamentolar Arasındaki Mesafenin Yönetişim ile Kapatılması" başlıklı konular ele alındı.

Ayrıca, özel oturum bölümünde "Terörizm ve Şiddet Aşırıcılığını Önleme; Kurbanların Bakış Açısı" başlığı altında bir panel düzenlendi.

Toplantının sonunda kabul edilen bildiride ise Kovid-19 salgınının eşi benzeri görülmemiş bir kriz yarattığı, sağlık krizinin kısa zamanda ekonomik krize dönüştüğü, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde salgının etkilerinin daha görünür olduğu vurgulandı.

Salgın sonrası dönemde iş birliği ve eşgüdümün artırılması gerektiğinin daha net bir şekilde idrak edildiğine yer verilen bildiride, Birleşmiş Milletlerin (BM) 75. yıl dönümünde BM sisteminin daha etkili ve güçlü hale getirilmesi için nasıl reforme edilebileceği üzerinde düşünülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Toplantının ilk gününde; sağlık, iklim değişikliği ve ekonominin yanı sıra BM 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve göç konuları ele alınmıştı.

TBMM Başkanı Şentop, "Daha iyi bir yaşam arayışında insan hareketliliği: Zorluklar, fırsatlar ve çözümler" başlığıyla dün gerçekleştirilen panelde de bir konuşma yapmıştı.

Şentop, konuşmasında, Türkiye'nin insani yardımlarını öne çıkaran ve küresel bir sorun haline gelen göçle mücadeledeki başarısının altını çizmişti. Dünyanın huzurlu ve müreffeh bir yer haline gelebilmesi için uluslararası işbirliği ve dayanışmanın şart olduğunu vurgulayan Şentop, "Suriye krizi" karşısında bazı Batı ülkelerinin sorumluluk almaktan kaçındığını belirtmişti.

Suriye'den yaşanan göç sebebiyle Türkiye'nin 4 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını anımsatan Şentop, Türkiye'nin uluslararası toplumdan beklediği desteği göremediğini, Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını ifade etmişti. Bu çerçevede bazı Batılı ülkeleri eleştiren Şentop, savunduklarını iddia ettikleri insani değerler ve taraf oldukları uluslararası sözleşmelere aykırı davranmak pahasına bu ülkelerin göçmenler konusunda katkı sağlamaktan kaçındıklarına dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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