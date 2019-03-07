Parlamenter Sistem Duruyor Olsaydı, Dolar Şu Anda 10 TL'yi Aşmış Olurdu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Eğer parlamenter sistemin yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemini koymamış olsaydık son zamanlarda yapılanlar karşısında gerçekten yürütmenin, iktidarın, hükümetin ayakta durması mümkün olmazdı." dedi.

AK Parti Hendek İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yavuz, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, yeni yönetimle tanıştı.

Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Hendek'in Sakarya'nın en gözde ilçelerinden birisi, belki de en güzel ilçesi olduğunu söyledi.

Hendek'in son yıllarda çok geliştiğini, daha da büyüyeceğini ve gelişeceğini belirten Yavuz, Hendek'te güzel işler yapıldığını kaydetti.

Yavuz, 2007'de Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelerek üniversitelerdeki başörtüsü sorununun çözülmesi için bir karar aldığını anımsatarak, "2007'de anayasa değişikliği olmuştu ama 'Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği yapamazsınız.' demişlerdi ve iptal etmişlerdi. Hürriyet gazetesi de '411 el kaosa kalktı.' manşetini atmıştı. Yüzde yüz emin olun AK Parti'nin aleyhine açılmış olan kapatma davası bu yüzdendir. Ne yaptık, 'Sadece kampüsün içerisine girebilsin dedik başörtüsüyle.' Ona bile katlanamadılar. Şimdi Sena Hanım başörtüsüyle hakimlik, Fatma Hanım başörtüsü yüzünden atıldığı okulda döndü başörtüyle görev yapıyor. Bunlar büyük nimet." diye konuştu.

AK Parti ile MHP'nin ilk defa başörtüsünün çözümü için yan yana geldiğini ve karar verdiğini dile getiren Yavuz, "Sonra ikinci kez yan yana geldik, daha güçlü bir şekilde daha köklü bir değişikliğe imza atmak üzere sistem değişikliği yaptık birlikte. Eğer parlamenter sistemin yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemini koymamış olsaydık son zamanlarda yapılanlar karşısında gerçekten yürütmenin, iktidarın, hükümetin ayakta durması mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nın partileri, adayları belli"

Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, Türkiye'nin geleceği, kriz ve kaosların olmaması için yaptıklarını anlattıklarını belirterek, "Onun için yok şu anda eğer parlamenter sistem duruyor olsaydı, emin olun dolar şu anda 10 TL'yi aşmış olurdu, çünkü hükümet yıkılacak, hükümet yapılacaktı, milletvekilliği pazarlıkları çok kolay bir şekilde kurulacaktı ve dışarıdan müdahaleler çok daha açık, çok daha basit bir şekilde söz konusu olacaktı. Bunların önüne geçti bu sistem." dedi.

Basit nedenlerle partinin daha fazla başarılı olmasını engelleyecek söylemler içerisine girilemeyeceğini, "aday yapılmadı" diye çekip gidilemeyeceğini vurgulayan Yavuz, başka bir Recep Tayyip Erdoğan, parti ve Cumhur İttifakı'nın olmadığını kaydetti.

Yavuz, güçlü olduklarını, anketlerin çok iyi çıktığını dile getirerek, "Ali Kemal Bey'i seçmek, Ekrem Yüce Bey'e oy vermek aynı zamanda PKK ile arasına bir türlü mesafe koyamamış, hatta terör örgütü bile diyememiş, dememiş, adeta onlarla özdeşleşmiş HDP'yle kol kola girenlere de ders vermek anlamına gelir. Cumhur İttifakı'nın partileri, adayları belli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bizden istediği net ve belli. O zaman bize düşeni yapmak için seferber olma vaktidir." diye konuştu.

Daha sonra esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Yavuz, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Kaynak: AA