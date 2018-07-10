Park Kavgasında Tutuklama

Samsun'da park yüzünden çıkan kavgada, aracının içinde darp edildiği ileri sürülen ve tabancayla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Adem Y. (42) eşi Aynur Y. (34) ile birlikte alışveriş yapmaya gittiler. Adem Y. aracını bir unlu mamulleri dükkanı önüne park edip aracın içinde beklerken eşi Hülya Y.'de yakında bulunan manava meyve almaya gitti. Bu sırada araç parkı yüzünden polis memuru ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracının içinde darp edilen polis memuru Adem Y., tabancasını ateşledi. Olayda un mamulleri iş yerinin sahibi olduğu öğrenilen Rasim Sabah (34) ile Fatih Ç. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rasim Sabah, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Linçten kaçan polis memuru Adem Y. ise bir telefoncu dükkanına sığındı. Çevre güvenliği alan polis, Adem Y.'yi sığındığı telefoncu dükkanında gözaltına alarak geniş güvenlik önlemleri altında polis aracına götürüp sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Savcının talimatı doğrultusunda polis memuru Adem Y.'nin eşi Hülya Y.'de gözaltına alındı. Cinayet Bürosundaki sorgulanmaları tamamlanan Adem Y. ve Hülya Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Polis memuru Adem Y. emniyet binasından çıkarılıp adliyeye götürülürken çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi alındı. Savcıya ifade veren Hülya Y. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen polis memuru Adem Y., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay/İHA)