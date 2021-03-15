Para milli atıcılar, Dünya Kupası hazırlıklarını tamamladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 18-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele edecek Atıcılık Milli Takımı, çalışmalarını tamamladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 18-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele edecek Atıcılık Milli Takımı, çalışmalarını tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara kampındaki son antrenmanını gerçekleştiren millilerin, organizasyonun düzenleneceği El-Ayn kentine gideceği belirtildi.

Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün kafile başkanlığındaki milli takımda 10 erkek, 4 kadın sporcu yer alıyor.

Teknik direktörlüğünü Kadri Akgün ve Mustafa Atalay'ın yaptığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Korhan Yamaç, Erhan Coşkuner, Cevat Karagöl, Yunus Bahçeci, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Savaş Üstün, Taha Yasin Küsmüş, Tayyar Sinankılı, Salih Yurtalan, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Suzan Çevik, Çağla Baş.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er