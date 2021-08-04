Pandemiden yapılamayan mezuniyete sembolik tören
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Pandemiden yapılamayan mezuniyete sembolik tören

Pandemiden yapılamayan mezuniyete sembolik tören
Bültenler - Haberler | Güncel

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve yeni varyantları ile insanları korkutan covid 19 nedeniyle geçen yıl yapılamayan mezuniyet töreni sembolik olarak gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni geçen yıl sınıf, dönem ve okul birincisi olarak tamamlayan Mert Can Güleç için okul dekanlığında sembolik tören gerçekleştirildi. Sembolik törende Mert Can Güleç ve ailesi, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur, Fakülte Sekreteri Murat Bilen ve Yüksek lisans danışman hocası Doç.Dr. Çağrı Çelenk hazır bulundu. Dekın Prof.Dr. Unur, pandemiden yapılamayan mezuniyet töreni nedeniyle geçte olsa yapılan bu sembolik törende Mert Can Güleç'i tebrik etti, hedefi konusunda başarılar diledi.

Daha sonra Mert Can Güleç yaş kütüğüne adının yazılı olduğu dönem isimliğini çaktı, daha sonra da mezuniyet plaketini aldı. Mert Can Güleç, 5 yıl önce okulu kazandığında verdiği 'Adımı o okul kütüğüne çaktıracağım ve okul birincisi olarak mezun olacağım' sözünde durduğunu, şimdi önünde diğer hedeflerinin bulunduğunu belirterek tüm hocalarına teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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