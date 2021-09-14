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Pandemide zor günler geçiren esnafa Tahmazoğlu morali

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Pandemide zor günler geçiren esnafa Tahmazoğlu morali Dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafı ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşlara moral verdi.

Pandemide zor günler geçiren esnafa Tahmazoğlu morali

GAZİANTEP - Dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafı ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşlara moral verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Turan Emeksiz Mahallesi'ndeki esnafı Ak Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte ziyaret etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.

"Her zaman sahadayız"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, vatandaşla her zaman bir arada olduklarını belirterek "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Başkanımız Av. Hasan Teke ile birlikte esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın sorunlarını dinleyerek gerekli notlarımızı aldık. AK Parti olarak her zaman milletimizle iç içeyiz. Her zaman olduğu gibi milletimizin partisi olmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımız da her zaman sahadalar. Böylece hem vatandaşlar hem de esnafımız sıkıntılarını doğrudan bizlere iletebiliyorlar. Bizlerde elimizden geldiği kadar sorunları ilgili mercilere iletiyoruz. Pandemi sürecinde gösterdiği sabırdan dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman vatandaş ve esnafla bir araya geldiklerini belirterek "AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Müslüm Yüksel ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanımız Av. Hasan Teke ile birlikte Turan Emeksiz Mahallemizde esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik ve onlarla hasbihal ettik. Onların taleplerini dinleyip ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalıştık. Vatandaşlarımız yaptığımız çalışmaları yakından takip ediyor. Bizde onların ihtiyaç duyduğu çalışmaları karşılamak için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ak Parti her zaman halkın sesi oldu"

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, her zaman halkın sesi olduklarını belirterek, "Milletvekilimiz Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibimizle birlikte Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği, gidilmedik yer ve dokunulmadık omuz kalmasın diyerek Turan Emeksiz Mahallemizde esnafımızı ziyaret ettik. AK Parti olarak her zaman halkımızın sesi olduk ve onlara sırtımızı dayadık. Dolayısıyla onların derdi bizim derdimiz diyerek sahada ve yerinde gezerek onların sorunlarına çözüm buluyoruz. Halkımızın tek güvendiği ve umut bağladığı partinin AK Parti olduğunu gördük. Vatandaşlarımız Şahinbey Belediyemizin çalışmalarımızdan memnun ve bizde teşkilat olarak başımız dik bir şekilde geziyoruz" diye konuştu.

Pandemide zor günler geçiren esnafa Tahmazoğlu morali

Pandemide zor günler geçiren esnafa Tahmazoğlu morali

Pandemide zor günler geçiren esnafa Tahmazoğlu morali

Pandemide zor günler geçiren esnafa Tahmazoğlu morali

Pandemide zor günler geçiren esnafa Tahmazoğlu morali
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Haber: Pandemide zor günler geçiren esnafa Tahmazoğlu morali - Haberler
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