Pancar Kooperatifi Birliği'nden Başkan Sekmen'e tarım teşekkürü

Erzurum, Kars ve Bayburt İlleri Pancar Kooperatifi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Yağanoğlu, kentte tarıma verdiği destekten ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e çiftçiler adına teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Yağanoğlu, ziyarette yaptığı değerlendirmede, şu görüşlere yer verdi: "Kooperatifimizin faaliyet alanında 22 bini aktif olmak üzere toplamda 52 bin çiftçi üyesi bulunmaktadır. Kooperatifimiz çiftçilerimizin başta gübre sertifikalı tohum çeşitleri, yem çeşitleri, tarım alet ve makineleri olmak üzere her türlü tarımsal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bölgemizdeki tarımsal faaliyetler 6 yılda inanılmaz bir gelişim göstermiştir. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, ilçelerde canlı hayvan pazarları, mobil ve modüler mezbahalar, göletler, sulama tesisleri, sıvat dağıtımları, tarım makineleri parkı ve çiftçilerimize yapılan lojistik desteklerle tarım üreticilerinin en önemli ihtiyaçları belediyemizce karşılanmaktadır. Erzurum'un tarım ve hayvancılık sektöründe zirveye ulaşmasının en büyük faktörü kuşkusuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in ilimizde hayata geçirdiği yatırımlardır. Başkanımıza tarıma verdiği desteklerden dolayı binlerce çiftçimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz."

Başkan Sekmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tarım ve hayvancılık sektöründeki yatırımların 2021 yılında da artarak devam edeceğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı