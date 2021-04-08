Pamukova'da jandarmadan çocuklara mahremiyet eğitimi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince cinsel istismarın önlenmesi çalışmaları kapsamında öğrencilere mahremiyet eğitimi verildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince cinsel istismarın önlenmesi çalışmaları kapsamında öğrencilere mahremiyet eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar tarafından Gökgöz, Kemaliye, Pınarlı Bacı, Turgutlu ve Şeyhvarmaz mahallelerinde kadınlara aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında "Kadın Destek Uygulaması (KADES)" tanıtımı yapıldı.

Ayrıca bu mahallerdeki anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine, çocukların cinsel istismarının önlenmesi amacıyla "mahremiyet eğitimi" ve "kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri" konularında eğitim verildi.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere jandarmanın tanıtımı yapıldı, salgın tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş