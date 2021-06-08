Pamukkale Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Yalova'ya şampiyonluğa uğurlandı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını Yalova'ya uğurladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını Yalova'ya uğurladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig'de Denizli'yi temsil eden Pamukkale Belediyesporlu oyuncularla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Örki, 9-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Yalova ve Bursa'nın ev sahipliğinde yapılacak olan maçlar öncesi oyunculara moral verdi. Takımı Yalova'ya uğurlamadan önce sporculara çeşitli hediyeler veren Başkan Örki, takımın başarılı olacağına inandığını söyledi. Yolculuk öncesi otobüste konuşma yapan Pamukkale Belediye Spor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olur. Ben bu konuda sizlere güveniyorum. Güçlü rakiplerle vereceğiniz mücadele sonunda şampiyonluk kupası ile Denizli'ye dönmenizi bekliyoruz. Ama şampiyonluktan daha önemli olan bir şey var ki o da sizin verdiğiniz 'inanırsan, başarırsın' mesajı. Allah sakatlıksız, kazasız belasız şekilde şampiyonluk kupasıyla dönmeyi nasip etsin" dedi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu maçların programı belli oldu

Pamukkale Belediyespor'un Yalova'da oynanacak olan Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu'ndaki maçların programı da belli oldu. Buna göre 9 Haziran 2021 Çarşamba günü 90. Yıl Spor Salonunda saat 11.00'de Bucalı Engelliler ile karşılaşacak olan mavi-beyazlı takım, 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 12.00'de Aydın Genç Efeler ile kozlarını paylaşacak. Grubundaki üçüncü maçında 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 12.00'de Lotus Engelliler ile mücadele verecek olan Pamukkale Belediyespor, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Yeşil Gönen Engelliler ile karşılaştıktan sonra grubun son maçını 13 Haziran 2021 Pazar günü saat 14.00'de İstanbul Engelliler ile oynayacak. Tek evreli lig usulüne göre yapılacak olan maçlar sonunda grupta ilk 2 sırada yer alacak olan takımlar Bursa'daki maçlarda ilk 2 sırayı alan takımlarla birlikte Play-off grubunun oluşturtacak. 14-19 Haziran 2021 tarihlerinde oynanacak olan maçlar sonunda 3 takım 2.Lig'e yükselecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı