Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 377 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 837 bin 523'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 161 artışla 18 bin 310'a, iyileşenlerin sayısı 733 bin 62'ye çıktı.

Ülkede bir aydır 4 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayıları ilk kez bu seviyenin altına indi.

Pakistan'da en son 5 Nisan'da 3 bin 953 vaka kaydedilmiş, bu tarihten sonra ise günlük vakalar 4 binin üzerinde seyretmişti.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya tarafından Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında söz verilen 15 milyon doz Kovid-19 aşısının Pakistan'a gönderilmesiyle ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi.

Geçen ay Almanya'yı ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Berlin hükümetinin Pakistan'a mayısa kadar COVAX kapsamında 15 milyon doz aşı göndereceğini açıklamıştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 369 artarak 1 milyon 686 bin 373'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 artarak 46 bin 137'ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 658 artarak 1 milyon 541 bin 149'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 120 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 420 bin 632'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 334 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 387 bin 542 oldu.

Son 24 saatte 23 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1574'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 199 artarak 614 bin 264'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 50 artışla 10 bin 500'e yükseldi.

Son bir günde 46 bin 702 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 767 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1083 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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