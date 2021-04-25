Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 611 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 795 bin 627'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 118 artışla 17 bin 117'ye, iyileşenlerin sayısı 689 bin 812'ye çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Lahor'un 15 farklı semtinde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 402 artarak 1 milyon 641 bin 194'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 94 artarak 44 bin 594'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 804 artarak 1 milyon 496 bin 126'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 690 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 392 bin 942'ye yükseldi.

Bugün 1853 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 367 bin 753 oldu.

Son 24 saatte 10 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1436'ya ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 607 artarak 569 bin 65'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 51 artışla 9 bin 990'a yükseldi.

Son bir günde 60 bin 397 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 367 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 864 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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