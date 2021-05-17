İSLAMABAD - Pakistan'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
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İSLAMABAD - Pakistan'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere saldırılarını protesto etti.

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere saldırılarını protesto etti.

Başta başkent İslamabad olmak üzere Lahor, Huzdar, Kila Seyfullah ve Sibbi gibi şehirlerde İsrail'in saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla yüzlerce kişi, İslamabad'daki Basın Kulübü önünde bir araya geldi.

Ellerinde İsrail karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Dünyanın sessizliğine tepki

İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım, etnik temizlik ve savaş suçu işlediğini belirten göstericiler, dünyanın buna sessiz kalmasına da tepki gösterdi.

Göstericiler, Birleşmiş Milletlerden (BM) İsrail'i durdurması için adım atmasını talep ederken BM'ye, Filistin halkını korumak için bölgeye barış gücü göndermesi çağrısında bulundu.

Öte yandan eylemciler, Filistin halkıyla dayanışma mesajları paylaştı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

İSLAMABAD - Pakistan'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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