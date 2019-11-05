Pakistan'da iktidar ve muhalefet görüşmeleri yine sonuçsuz kaldı

05.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:56

Pakistan'da süren hükümet karşıtı gösterileri sona erdirmek isteyen iktidar kanadının muhalefetle yaptığı görüşmeler, büyük oranda anlaşma sağlanmasına rağmen başbakanın istifası konusunda anlaşılamadığı için sonuca ulaşamadı.

Muhalefet ile hükümetin müzakere heyetlerinin bugün yaptığı görüşme ardından iki taraf da ayrı basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuyla detayları paylaştı.

Hükümet adına görüşmelere katılan Savunma Bakanı Pervez Hattak, Başbakan İmran Han'ın istifası dışındaki birçok muhalefet isteğini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Han'ın müzakere heyetine iki taraf arasında orta yolun bulma emri verdiğini kaydeden Hattak, "Hükümet olarak muhalefetin isteklerinin önemli bir kısmını kabul ediyoruz. Görüşmeler tarafların kendi aralarında görüşmelerinin ardından devam edecek. Ancak görüşmelerin iyi bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Muhalefet heyetinin sözcüsü Ekrem Han Durrani ise muhalefetin Han'ın istifası ve yeni seçim isteğinde ısrarlı olduğunu dile getirdi.

Özgürlük Yürüyüşü

Muhalefet partilerinden İslam Alimleri Cemiyeti - Fazl'ın (JUI-F) başını çektiği, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) de destek verdiği Özgürlük Yürüyüşü 28 Ekim'de Karaçi'den başlamış ve 1 Kasım'da İslamabad'a ulaşmıştı.

Özgürlük Yürüyüşü'ne katılan partiler ve vatandaşlar geçen sene düzenlenen genel seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek başbakan ve hükümetin istifasının ardından da yeni bir seçim yapılmasını talep ediyor.

Muhalifler, hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiriyor.

Geçen yıl düzenlenen seçimde iktidara gelemeyen PML-N, PPP, JUI-F ve Cemaati İslami partileri hükümete karşı ortak hareket etme, ortak başbakan çıkarma ve seçimleri protesto etme kararı almışsa da meclis çoğunluğunu Han'ın partisi ve onu destekleyen partiler sağlamıştı.

Muhalefet blokunun başını çeken JUI-F lideri Mevlana Fazlurrahman, temmuzda yaptığı açıklamayla, hükümete karşı halkı barışçıl gösteriler için sokağa çağırmış ve ekim ayını işaret etmişti.

Kaynak: AA